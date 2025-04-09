На Тайване произошли подземные толчки магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване, информирует Центральное бюро погоды острова.
Подземные толчки зафиксированы утром в среду в уезде Илань, который находится на северо-востоке острова.
Очаг залегал на глубине 72,4 километра.
Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее сообщалось, что в Мьянме было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 Кроме того, подземные толчки наблюдались в соседних государствах.
В результате землетрясения в Мьянме погибли не менее 3 600 человек.