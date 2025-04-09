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На Тайване произошли подземные толчки магнитудой 5,8

Очаг залегал на глубине 72,4 километра.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване, информирует Центральное бюро погоды острова.

Подземные толчки зафиксированы утром в среду в уезде Илань, который находится на северо-востоке острова.

Очаг залегал на глубине 72,4 километра.

Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее сообщалось, что в Мьянме было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 Кроме того, подземные толчки наблюдались в соседних государствах.

В результате землетрясения в Мьянме погибли не менее 3 600 человек.