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Полицией Подмосковья задержан мужчина после кражи кроссовера в Пересвете

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали мужчину после кражи кроссовера в Пересвете, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московкой области.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области задержали 33-летнего ранее судимого жителя Орехово-Зуевского городского округа, подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 3 млн руб. Установлено, что злоумышленник с помощью специального дистанционного устройства, считывающего код сигнализации, проник в кроссовер Hyundai, припаркованный возле одного из домов в Пересвете, и запустил двигатель. Включив подавитель сигнала, он отогнал иномарку в гараж-отстойник, расположенный во Владимирской области. Там правонарушитель разобрал транспортное средство на запчасти, которые затем продал в Москве», — говорится в сообщении.

Как указано, в ходе обыска в гаражном боксе полицейские обнаружили и изъяли сумку с документами, знак аварийной остановки, а также государственные регистрационные знаки от разных транспортных средств. В печке стражи правопорядка нашли сильно поврежденные огнем госномера от похищенного автомобиля. Позже выяснилось, что с целью сокрытия улик злоумышленник пытался сжечь их, однако они не сгорели.

Отмечается, что следователем Следственного управления УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Сергиево-Посадским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области и других регионов.