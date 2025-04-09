Полицией Подмосковья задержан мужчина после кражи кроссовера в Пересвете

«Оперативники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области задержали 33-летнего ранее судимого жителя Орехово-Зуевского городского округа, подозреваемого в краже автомобиля стоимостью 3 млн руб. Установлено, что злоумышленник с помощью специального дистанционного устройства, считывающего код сигнализации, проник в кроссовер Hyundai, припаркованный возле одного из домов в Пересвете, и запустил двигатель. Включив подавитель сигнала, он отогнал иномарку в гараж-отстойник, расположенный во Владимирской области. Там правонарушитель разобрал транспортное средство на запчасти, которые затем продал в Москве», — говорится в сообщении.