В Ташкенте спасателям пришлось ломать стену, чтобы достать людей, застрявших в лифте

Так, накануне в одном из домов Шайхантахурского района спасателям пришлось… проломить стену.
Инцидент произошел 8 апреля в 11:33. В службу «112» поступил вызов: жители многоквартирного дома в жилом массиве Белтепа сообщили, что оказались заблокированы в лифте и самостоятельно выбраться не могут.
На место прибыли спасатели районного управления МЧС. Используя специальное оборудование, они вскрыли боковую стену лифтовой шахты и освободили граждан. К счастью, никто не пострадал.
Этот случай вновь поднимает вопрос о техническом состоянии лифтов в столичных многоэтажках. Жалоб становится все больше, и каждый такой эпизод — это риск для жизни и здоровья людей. Городским властям стоит как можно скорее провести аудит лифтового оборудования и принять меры.
Возможно, речь идёт не только об изношенности систем, но и о системной халатности в обслуживании. Власти должны принять меры, прежде чем очередная поломка обернётся трагедией.