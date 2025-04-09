В Ташкенте спасателям пришлось ломать стену, чтобы достать людей, застрявших в лифте

Этот случай вновь поднимает вопрос о техническом состоянии лифтов в столичных многоэтажках. Жалоб становится все больше, и каждый такой эпизод — это риск для жизни и здоровья людей. Городским властям стоит как можно скорее провести аудит лифтового оборудования и принять меры.