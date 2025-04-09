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В Ташкенте спасателям пришлось ломать стену, чтобы достать людей, застрявших в лифте

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). В столице становится все больше инцидентов с неисправными лифтами. Причем, судя по последним случаям, обычные меры по спасению застрявших людей уже не работают.

Источник: Vaib.Uz

Так, накануне в одном из домов Шайхантахурского района спасателям пришлось… проломить стену.

Инцидент произошел 8 апреля в 11:33. В службу «112» поступил вызов: жители многоквартирного дома в жилом массиве Белтепа сообщили, что оказались заблокированы в лифте и самостоятельно выбраться не могут.

На место прибыли спасатели районного управления МЧС. Используя специальное оборудование, они вскрыли боковую стену лифтовой шахты и освободили граждан. К счастью, никто не пострадал.

Этот случай вновь поднимает вопрос о техническом состоянии лифтов в столичных многоэтажках. Жалоб становится все больше, и каждый такой эпизод — это риск для жизни и здоровья людей. Городским властям стоит как можно скорее провести аудит лифтового оборудования и принять меры.

Возможно, речь идёт не только об изношенности систем, но и о системной халатности в обслуживании. Власти должны принять меры, прежде чем очередная поломка обернётся трагедией.