Трое малышей выпали из окон квартир за пять дней в Актау

Так, 3 апреля каретой скорой помощи из 19 микрорайона поступила четырехлетняя девочка. Ее срочно госпитализировали в реанимационное отделение, подключили к аппарату ИВЛ. После диагностики экстренно взяли на операцию, которая продлилась два часа. Была произведена трепанация черепа, удаление острой субдуральной гематомы, пластика твердой мозговой оболочки. Сейчас ребенок в крайне тяжелом состоянии остается в реанимации в медикаментозном сне, но динамика с улучшением. Клинический диагноз: политравма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома, отек, дислокация правого полушария головного мозга, травматический шок, перелом костей таза, правого бедра, кома I степени.