Кадыров поручил наказать семью убийцы, напавшего на полицейских

Кадыров призвал выдворить из страны родственников тех, кто стоит за убийством полицейского в Чечне.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить с территории республики родственников организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Об этом рассказал сам Кадыров.
«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять», — сказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Рамзан Кадыров также заявил, что если родственники преступников продолжат работать на Украину, которая их финансирует, то необходимо будет выслать и других членов их семей.
Кадыров уточнил, что нападение на пост ДПС было организовано уроженцами Чечни, которые проживают в Турции. Он подчеркнул, что каждый из них должен осознавать ответственность за действия своих близких, особенно если они знали о преступлениях, но не предприняли мер для их предотвращения.
Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на полицейских в центре Ахчой-Мартана (Чечня). Он успел ранить одного сотрудника прежде, чем его ликвидировали. Полицейский позже скончался от полученных ран.