Кадыров поручил наказать семью убийцы, напавшего на полицейских

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять», — сказал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Рамзан Кадыров также заявил, что если родственники преступников продолжат работать на Украину, которая их финансирует, то необходимо будет выслать и других членов их семей.