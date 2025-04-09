Трамп: Китай «не по правилам» реагирует на пошлины США

«Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так — не по правилам», — сообщил Дональд Трамп на ужине Национальной республиканской конфессии конгресса, его слова передает РИА Новости. Президент США подчеркнул, что вводит новые пошлины против Китая размером в 104% — и они будут действовать до тех пор, пока Пекин не пойдет на сделку.