Трамп: Китай «не по правилам» реагирует на пошлины США

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в 104%
Китай реагирует на пошлины США не по правилам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пригрозив Пекину новыми ограничениями.
«Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так — не по правилам», — сообщил Дональд Трамп на ужине Национальной республиканской конфессии конгресса, его слова передает РИА Новости. Президент США подчеркнул, что вводит новые пошлины против Китая размером в 104% — и они будут действовать до тех пор, пока Пекин не пойдет на сделку.
Посольство КНР в Вашингтоне выразило свою позицию, заявив РИА Новости о намерении не отступать от контрмер в ответ на американские тарифы. Официальный представитель посольства подчеркнул, что переговоры между Пекином и Вашингтоном должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе, указав на то, что «угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия».