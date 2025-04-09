При пожаре в доме престарелых на севере КНР погибли 20 человек

20 человек стали жертвами возгорания, которое произошло в доме престарелых на севере Китайской Народной Республики, информирует «Синьхуа».
Агентство ссылается на заявление местных властей. Инцидент случился в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ (провинция Хэбэй).
«По предварительным данным, в результате пожара погибли 20 человек», — говорится в публикации.
Власти не исключают, что число погибших может возрасти. При этом известно, что некоторые пожилые люди переведены в ближайшее медучреждение для «дальнейшего наблюдения и лечения».
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на овощном рынке в КНР погибли восемь человек, ещё 15 человек получили травмы.