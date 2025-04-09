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При пожаре в доме престарелых на севере КНР погибли 20 человек

Некоторые пожилые люди переведены в ближайшее медучреждение.

Источник: Аргументы и факты

20 человек стали жертвами возгорания, которое произошло в доме престарелых на севере Китайской Народной Республики, информирует «Синьхуа».

Агентство ссылается на заявление местных властей. Инцидент случился в уезде Лунхуа городского округа Чэндэ (провинция Хэбэй).

«По предварительным данным, в результате пожара погибли 20 человек», — говорится в публикации.

Власти не исключают, что число погибших может возрасти. При этом известно, что некоторые пожилые люди переведены в ближайшее медучреждение для «дальнейшего наблюдения и лечения».

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на овощном рынке в КНР погибли восемь человек, ещё 15 человек получили травмы.