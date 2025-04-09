На реках Башкирии началась вторая волна паводка

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района. Вода поднялась за сутки на 40 см и вышла к уровню 237 см (выход на пойму — 410 см). Река Белая в городе Ишимбае выросла на 26 см, река Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района — на 25 см.