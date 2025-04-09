На реках Башкирии началась вторая волна паводка

На реках Башкирии началась вторая волна подъема уровня воды. Паводковая ситуация на юге республики остается нестабильной.
Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 2 сигнала о новых подтоплениях. Всего с начала паводкоопасного периода зарегистрировано 547 обращений.
Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района. Вода поднялась за сутки на 40 см и вышла к уровню 237 см (выход на пойму — 410 см). Река Белая в городе Ишимбае выросла на 26 см, река Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района — на 25 см.
Отметим, что вечером 8 апреля, также фиксировался рост уровня воды в реках Лемезы в Иглинском районе — на 40 см, а также Киги в Кигинском районе — на 37 см.
Напомним, в этом году паводок в Башкирии начался раньше на месяц, реки ото льда начали вскрываться с 15 марта, вызвав первую волну половодья.