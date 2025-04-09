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В Китае загорелся дом престарелых, есть погибшие

В результате пожара в доме престарелых в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 20 человек. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на информацию от властей.

В Чэндэ загорелся дом престарелых, причины еще не установлены (архивное фото).

В результате пожара в доме престарелых в провинции Хэбэй на севере Китая погибли 20 человек. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на информацию от властей.

«В результате пожара в доме престарелых на севере Китая в провинции Хэбэй погибли 20 человек», — пишет китайское информационное агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Пожар начался вечером во вторник, около 21:00, в уезде Лунхуа города Чэндэ.

По состоянию на 3 часа ночи 9 апреля было подтверждено, что число жертв достигло 20 человек. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, идет расследование инцидента.