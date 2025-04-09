ВСУ попытались атаковать Северную Осетию

«В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в telegram-канале. Он отметил, что все актуальные и достоверные сведения о развитии ситуации будут оперативно публиковаться на этом ресурсе.