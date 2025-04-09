В Челябинской области врачи отказали в помощи живому «мертвецу»

История произошла в Копейске, ее передает Следственный комитет России.
В 90-е годы на шахте, где работал мужчина, произошло ЧП: его завалило, позвоночник был сломан. Сначала он еще ходил, опираясь на трость, потом — на костыли. А спустя несколько лет стал лежачим больным. Он почти не двигался, не разговаривал, даже не мог есть.
Супруга не сдавалась. «И чудо случилось: Виталий Викторович (здесь и далее имена супругов изменены) начал понемногу восстанавливаться. Он стал принимать пищу, говорить и улыбаться. Когда ему присвоили первую группу инвалидности, семья стала получать социальную поддержку. Но в прошлом году все изменилось. Социальная помощь прекратилась. Перестали привозить памперсы, пеленки, лекарства. А осенью, в сезон простуд, Виталий Викторович заболел. У него поднялась температура, и Нина Андреевна, как это обычно происходит в любой семье, стала вызывать врача на дом», — рассказали в ведомстве.
Набрав номер поликлиники, женщина услышала страшные слова: «Ваш муж мертв».
«Как он может быть мертв? Он жив! У него есть паспорт, он получает пенсию!» — повествует СКР. Но медсестра была непреклонна.
Нина Андреевна в отчаянных попытках найти справедливость зашла в аккаунт приемной председателя Следственного комитета России в социальной сети.
Дежурный оператор Информационного центра, который принял обращение, уточнил детали произошедшего и передал информацию в срочном порядке в СУ СК России по Челябинской области. На следующий день к Нине Андреевне приехал следователь. Он внимательно выслушал пенсионерку и подробно записал все, что она сказала. Суета медиков началась мгновенно, они признали ошибку и восстановили медицинский полис Виталия Викторовича. Вскоре социальная помощь, которой был лишен мужчина, снова стала поступать в полном объеме.