В Челябинской области врачи отказали в помощи живому «мертвецу»

В 90-е годы на шахте, где работал мужчина, произошло ЧП: его завалило, позвоночник был сломан. Сначала он еще ходил, опираясь на трость, потом — на костыли. А спустя несколько лет стал лежачим больным. Он почти не двигался, не разговаривал, даже не мог есть.