По подозрению в жестоком убийстве пенсионерки в Перми задержали женщину

Женщину, подозреваемую в жестоком убийстве пенсионерки в Орджоникидзевском районе Перми, задержали.
Как сообщает СУ СКР Пермского края, утром 17 марта подозреваемая проникла в квартиру к пожилой женщине и, требуя деньги, ударила её молотком по голове, а после скрылась.
От полученных ранений пенсионерка скончалась в больнице.
Следователям удалось задержать подозреваемую в преступлении. Ей оказалась 37-летняя пермячка.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за убийство, совершённое из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — рассказали в СКР.
Напомним, ранее пермяк, который душил и бил свою сожительницу головой об батарею, подал апелляционную жалобу в краевой суд, чтобы снизить срок.