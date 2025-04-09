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По подозрению в жестоком убийстве пенсионерки в Перми задержали женщину

Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Женщину, подозреваемую в жестоком убийстве пенсионерки в Орджоникидзевском районе Перми, задержали.

Как сообщает СУ СКР Пермского края, утром 17 марта подозреваемая проникла в квартиру к пожилой женщине и, требуя деньги, ударила её молотком по голове, а после скрылась.

От полученных ранений пенсионерка скончалась в больнице.

Следователям удалось задержать подозреваемую в преступлении. Ей оказалась 37-летняя пермячка.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за убийство, совершённое из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — рассказали в СКР.

Напомним, ранее пермяк, который душил и бил свою сожительницу головой об батарею, подал апелляционную жалобу в краевой суд, чтобы снизить срок.