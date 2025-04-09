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50 человек эвакуировали из горящего общежития в Астане

В огне оказался надстроенный мансардный этаж общежития.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Спасатели эвакуировали 50 человек, в том числе 7 детей, из горящего здания в Астане, передает МЧС.

Огонь полностью охватил мансарду шестиэтажного общежития на улице Буланты в районе Сарыарка, когда к месту пожара прибыли спасатели.

Разведывая ситуацию, пожарные смогли эвакуировать жителей верхних этажей общежития.

Еще 490 человек эвакуировались самостоятельно, отметили спасатели.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 1600 квадратных метров. На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС. Пострадавших нет», — заявил замначальника ДЧС Астаны Мадияр Мурзагельдиев.

Эксперты устанавливают причины пожара.