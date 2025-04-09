Меняйло: ПВО уничтожила 15 беспилотников в Северной Осетии

Российские военные ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Северной Осетии, проинформировал глава республики Сергей Меняйло, сообщение обнародовано в Telegram.
Меняйло уточнил, что беспилотники противника сбиты в Моздокском районе.
В результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников», — написал Меняйло.
Он отметил, что в настоящее время в республике действует объявленный ранее режим опасности БПЛА.
Ранее об атаке беспилотников заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В частности, он рассказал, беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины после падения в городе Аксае повис на бельевых верёвках в многоквартирном доме.