Меняйло: ПВО уничтожила 15 беспилотников в Северной Осетии

Ранее об атаке беспилотников заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В частности, он рассказал, беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины после падения в городе Аксае повис на бельевых верёвках в многоквартирном доме.