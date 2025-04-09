В Башкирии наблюдается подъем воды в реках

Наибольший прирост отмечен на реке Нугуш в районе хутора Андреевский (Мелеузовский район), где вода поднялась на 41 см, достигнув отметки 235 см при критическом уровне выхода на пойму в 410 см. Аналогичная ситуация наблюдается на реке Лемеза возле села Нижние Лемезы (Иглинский район) с подъемом на 40 см до текущих 226 см.