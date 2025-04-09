В Башкирии наблюдается подъем воды в реках

Глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о текущей ситуации с весенним половодьем. Согласно данным, опубликованным в его телеграм-канале, за последние 24 часа зафиксирован значительный подъем уровня воды в нескольких водных артериях республики.
Наибольший прирост отмечен на реке Нугуш в районе хутора Андреевский (Мелеузовский район), где вода поднялась на 41 см, достигнув отметки 235 см при критическом уровне выхода на пойму в 410 см. Аналогичная ситуация наблюдается на реке Лемеза возле села Нижние Лемезы (Иглинский район) с подъемом на 40 см до текущих 226 см.
Значительное увеличение уровня зафиксировано и на других водных объектах:
— река Киги у деревни Кондаковка (Кигинский район) +37 см (252 см);
— река Белая в Ишимбае +24 см (164 см);
— река Юрюзань около деревни Чулпан (Салаватский район) +11 см (279 см).
В то же время на реке Сим в Иглинском районе и реке Ай в Дуванском районе зарегистрировано снижение уровня воды на 14 см.
Специалисты продолжают мониторить гидрологическую обстановку, обращая особое внимание на приближение текущих показателей к критическим отметкам выхода воды на пойменные территории.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.