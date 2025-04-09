В Москве на Госпитальной площади загорелся роддом

«В родительной доме по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, к. 28 (Городская клиническая больница № 29 им. Баумана) произошло возгорание на седьмом этаже. Проводится эвакуация людей из здания», — сказал собеседник агентства.
Возгорание началось на 7-м этаже больницы, где располагаются бактериологическая лаборатория и аптека.
Пациентов и детей из роддома перевели в соседнее здание.
По данным МЧС России, из задымленной зоны спасены 29 человек.
«Спасено почти 30 человек — это взрослые и персонал больницы. Детей среди спасенных нет», — сказал собеседник агентства.
Позже в оперативных службах сообщили о ликвидации открытого горения. Пострадавших при пожаре в роддоме, по предварительным данным, нет.
Пожар сообщили о ликвидации пожара в роддоме. В тушении участвовали 92 человека и 24 единицы техники.
В новость внесены изменения (07:24, 07:28, 07:31, 07:37, 07:41, 07:46 мск) — добавлена информация о количестве спасенных, отсутствии пострадавших, ликвидации открытого горения и ликвидации пожара.