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Мотоциклист сбил насмерть двух дорожных рабочих в Алматы

Ночью 9 апреля в Алматы произошло трагическое ДТП, в котором погибли двое дорожных рабочих, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным департамента полиции города, авария произошла в 01:30 ночи в Алатауском районе. Кадры с места ДТП были опубликованы в сети.

«Мотоциклист, двигаясь по проспекту Рыскулова в западном направлении, столкнулся с автомобилем Mercedes, который следовал попутно. Продолжив движение, мотоциклист наехал на троих дорожных рабочих — двоих мужчин и женщину, которые находились на проезжей части», — рассказали подробности ДТП в полиции.

Двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, женщина с различными травмами была госпитализирована. По факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. Ранее два человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Турксибском районе Алматы.