Мотоциклист сбил насмерть двух дорожных рабочих в Алматы

Двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, женщина с различными травмами была госпитализирована. По факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. Ранее два человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Турксибском районе Алматы.