Мотоциклист сбил насмерть двух дорожных рабочих в Алматы

По данным департамента полиции города, авария произошла в 01:30 ночи в Алатауском районе. Кадры с места ДТП были опубликованы в сети.
«Мотоциклист, двигаясь по проспекту Рыскулова в западном направлении, столкнулся с автомобилем Mercedes, который следовал попутно. Продолжив движение, мотоциклист наехал на троих дорожных рабочих — двоих мужчин и женщину, которые находились на проезжей части», — рассказали подробности ДТП в полиции.
Двое мужчин от полученных травм скончались на месте происшествия, женщина с различными травмами была госпитализирована. По факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. Ранее два человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Турксибском районе Алматы.