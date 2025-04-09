Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории региона будут выдворены отцы и братья организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский.
В своем Telegram-канале он написал, что дал соответствующее поручение правоохранительным органам. Также он распорядился изъять имущество этих людей. «Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — подчеркнул Кадыров.
Напомним, инцидент произошел в городе Ачхой-Мартане в понедельник вечером. Местный житель с ножом напал на сотрудников ДПС. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Один из полицейских скончался.
После происшествия Кадыров сообщил о причастности к нападению украинца.