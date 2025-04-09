Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС

В своем Telegram-канале он написал, что дал соответствующее поручение правоохранительным органам. Также он распорядился изъять имущество этих людей. «Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — подчеркнул Кадыров.