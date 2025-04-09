Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории региона будут выдворены отцы и братья организаторов и исполнителя нападения на полицейских.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории региона будут выдворены отцы и братья организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский.

В своем Telegram-канале он написал, что дал соответствующее поручение правоохранительным органам. Также он распорядился изъять имущество этих людей. «Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — подчеркнул Кадыров.

Напомним, инцидент произошел в городе Ачхой-Мартане в понедельник вечером. Местный житель с ножом напал на сотрудников ДПС. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Один из полицейских скончался.

После происшествия Кадыров сообщил о причастности к нападению украинца.