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Пожар в одной из квартир в многоэтажке в Ташкенте оказался попыткой скрыть преступление

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). Несколько дней назад соцсети облетели кадры пожара в одной из квартир многоэтажного дома на жилом массиве «Строитель» в Сергелийском районе Ташкента.

Источник: Vaib.Uz

Сначала все подумали, что это — обычное возгорание, но позже выяснилось: огонь вспыхнул после жестокого нападения и, вероятно, был устроен, чтобы замести следы преступления. Об этом сообщил телеканал «Миллий».

В квартире, где вспыхнул пожар, были найдены двое молодых людей с ножевыми ранениями.

По предварительной информации, подозреваемый пришёл в гости к знакомому. Между молодыми людьми возник конфликт, в разгар которого гость схватил нож и набросился на двух человек, находившихся в квартире. После этого, предположительно, злоумышленник поджёг помещение и скрылся.

Оба пострадавших были срочно госпитализированы и перенесли хирургические операции. Благодаря действиям врачей, им удалось сохранить жизни. Однако состояние пострадавших остаётся тяжёлым. Один из них, по словам очевидцев, получил не менее пяти ножевых ранений, другой — семь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.