Пожар в одной из квартир в многоэтажке в Ташкенте оказался попыткой скрыть преступление

По предварительной информации, подозреваемый пришёл в гости к знакомому. Между молодыми людьми возник конфликт, в разгар которого гость схватил нож и набросился на двух человек, находившихся в квартире. После этого, предположительно, злоумышленник поджёг помещение и скрылся.