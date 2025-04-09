Пожар в одной из квартир в многоэтажке в Ташкенте оказался попыткой скрыть преступление

Сначала все подумали, что это — обычное возгорание, но позже выяснилось: огонь вспыхнул после жестокого нападения и, вероятно, был устроен, чтобы замести следы преступления. Об этом сообщил телеканал «Миллий».
В квартире, где вспыхнул пожар, были найдены двое молодых людей с ножевыми ранениями.
По предварительной информации, подозреваемый пришёл в гости к знакомому. Между молодыми людьми возник конфликт, в разгар которого гость схватил нож и набросился на двух человек, находившихся в квартире. После этого, предположительно, злоумышленник поджёг помещение и скрылся.
Оба пострадавших были срочно госпитализированы и перенесли хирургические операции. Благодаря действиям врачей, им удалось сохранить жизни. Однако состояние пострадавших остаётся тяжёлым. Один из них, по словам очевидцев, получил не менее пяти ножевых ранений, другой — семь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.