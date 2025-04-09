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Родственников напавшего на пост ДПС в Чечне накажут: что приказал Кадыров

Кадыров поручил наказать семью убийцы, напавшего на пост ДПС.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики родственников организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб один полицейский. Об этом политик рассказала в своем Telegram-канале.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим», — написал Кадыров у себя в блоге.

Кроме того, он призвал изъять имущество. Также он рекомендовал поступить с теми, кто осуществил нападения. Кадыров допустил, что родственники преступников уже могли уехать на Украину. Кадыров уверен, что руководили нападением уроженцы региона, которые проживают в Турции. Глава Чечни напомнил, что каждого, кто осуществил это деяние или бездействовал, видя подготовку к преступлению, ждет наказание.

Ранее KP.RU сообщил, что Кадыров считает, что организатором преступления был человек, поддерживающий киевскую власть. Политик назвал тех, кто совершил нападение на пост ДПС.