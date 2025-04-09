Родственников напавшего на пост ДПС в Чечне накажут: что приказал Кадыров

Кроме того, он призвал изъять имущество. Также он рекомендовал поступить с теми, кто осуществил нападения. Кадыров допустил, что родственники преступников уже могли уехать на Украину. Кадыров уверен, что руководили нападением уроженцы региона, которые проживают в Турции. Глава Чечни напомнил, что каждого, кто осуществил это деяние или бездействовал, видя подготовку к преступлению, ждет наказание.