Родственников напавшего на пост ДПС в Чечне накажут: что приказал Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики родственников организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, в результате которого погиб один полицейский. Об этом политик рассказала в своем Telegram-канале.
Кроме того, он призвал изъять имущество. Также он рекомендовал поступить с теми, кто осуществил нападения. Кадыров допустил, что родственники преступников уже могли уехать на Украину. Кадыров уверен, что руководили нападением уроженцы региона, которые проживают в Турции. Глава Чечни напомнил, что каждого, кто осуществил это деяние или бездействовал, видя подготовку к преступлению, ждет наказание.
Ранее KP.RU сообщил, что Кадыров считает, что организатором преступления был человек, поддерживающий киевскую власть. Политик назвал тех, кто совершил нападение на пост ДПС.