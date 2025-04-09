В Башкирии выявлен случай заболевания корью.

Вирус диагностирован во время весенних каникул у 10-летнего жителя города Октябрьского, сообщили в городской больнице № 1.
Школьнику своевременно оказана помощь. Он госпитализирован и проходит лечение в клинико-диагностическом инфекционном центре Туймазинской ЦРБ.
По словам врача-эпидемиолога медучреждения Нелли Мухаметовой, так как корь инфекционное заболевание с длительным инкубационным периодом, в первые 72 часа были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия в контактных очагах.
«Ареал расширился, продолжаем экстренную вакцинацию в учреждении дополнительного образования», — сообщила медик.
Напомним, единственным способом защиты является прививка живой противокоревой вакциной. С 2004 года на территории республики проводится плановая иммунизация взрослого населения.
Вакцинация против кори является обязательной с 12 месяцев. Ревакцинацию осуществляют в 6, с 15 до 17 и с 22 до 29 лет. Это позволяет сформировать устойчивый иммунитет.
Лица, находящиеся в очаге коревой инфекции, не привитые против кори ранее, не имеющие сведения об этой прививке, не болевшие корью и привитые однократно, подлежат иммунизации по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.