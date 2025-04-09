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Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в свердловском поселке

Ночью 9 апреля в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице Автомобилистов в поселке Малышева Асбестовского района, произошел пожар.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

Ночью 9 апреля в квартире пятиэтажного дома, расположенного на улице Автомобилистов в поселке Малышева Асбестовского района, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, при тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 32 квадратных метра. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 30 человек. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с помощью спасательных устройств спасены 9 человек.

«МК-Урал» ранее писал, что при пожаре в Верхней Синячихе, произошедшем вечером 6 апреля, погиб человек.

Сигнал о пожаре поступил 6 апреля в 19:38. На площади 108 квадратных метров на улице Осипенко в поселке В. Синячиха сгорели частный жилой дом, сарай, дровяник, гараж и баня. Также были повреждены перекрытия.