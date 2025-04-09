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В Башкирии изъяли крупную партию поддельных рыбных консервов

В Башкирии уничтожили сотни килограммов фальсифицированных рыбных консервов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудниками Россельхознадзора Башкирии пресечена реализация фальсифицированной рыбной продукции. В ходе контрольных мероприятий было уничтожено 362 килограмма консервов, а свыше двух тонн недоброкачественного товара возвращено поставщику.

Как пояснили в надзорном ведомстве, проверка выявила факт обмана потребителей: под маркой дорогостоящей сайры продавалась более дешевая сардина. Данные манипуляции осуществлялись московской компанией ООО «Русский рыбный мир».

— Это представляет собой грубое нарушение действующего законодательства, — отметили в ведомстве.

Ревизия показала, что за период с 2021 по 2025 годы на территорию республики поступило более 163 тонн контрафактной продукции, которая успела распространиться через 567 торговых предприятий региона.

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