В Омске в поселке Биофабрика избили девятиклассника

Сейчас мальчику предстоит пройти судебно-медицинская экспертизу, которая и установит тяжесть нанесенных ребенку увечий. Ранее ни один из участников драки не был замечен в агрессии или хулиганстве. Решается вопрос о постановке 12-летнего подростка на профилактический учет.