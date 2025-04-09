В Омске в поселке Биофабрика избили девятиклассника

В Омске 9-летний школьник вступил в неравную схватку с 12-летним подростком из-за девушки. Кулачный бой привел к госпитализации школьника с травмами лица и головы.
Как рассказали в Омской полиции, инцидент произошел еще 26 марта, но известно об этом стало только сегодня. По слухам обидчик учится в 48 школе. Конфликт, по предварительным данным, произошел из-за общей знакомой.
Сейчас мальчику предстоит пройти судебно-медицинская экспертизу, которая и установит тяжесть нанесенных ребенку увечий. Ранее ни один из участников драки не был замечен в агрессии или хулиганстве. Решается вопрос о постановке 12-летнего подростка на профилактический учет.
Ранее мы писали о жутком происшествии со школьницей, которая лишилась зрения на детской площадке.