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В Аксае в гимназии отменили занятия из-за падения БПЛА

Школьники переведены на дистант: в Аксае идет операция по обезвреживанию БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В Аксае школьники гимназии № 3 переведены на дистанционное обучение из-за падения беспилотника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Аксайского района Константин Доморовский.

В целях безопасности принято решение перевести учащихся первой смены местной гимназии на дистанционное обучение. Сейчас на месте ЧП работают специалисты и пиротехники.

Напомним, что ночью, 8 апреля, в 3:23, в Единую диспетчерскую службу Аксайского района поступило тревожное сообщение. На бельевых веревках дома по адресу улица Платова, 74 был обнаружен предмет, похожий на беспилотный летательный аппарат.

— Все жильцы дома оперативно эвакуированы, — сообщили в экстренных службах. — Для пострадавших развернут пункт временного размещения в доме культуры «Молодежный», где сейчас находятся 11 человек, включая 5 детей.

Ситуация находится на постоянном контроле. Жителей просят не приближаться к месту происшествия и не мешать работе специалистов.