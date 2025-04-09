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На востоке Москвы загорелось административное здание

Огонь охватил помещение на седьмом этаже.

Пожар вспыхнул в административном здании на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На Госпитальной площади горит помещение на седьмом этаже», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, из него вывели 29 человек. Спасённых пациентов и персонал разместили в другом здании.

В МЧС отметили, что пожарные уже ликвидировали открытое горение. Для тушения огня привлекли 92 специалиста и 24 единицы техники.

Напомним, 24 марта в центре Москвы произошёл пожар на крыше элитного жилого комплекса Rosa Rossa. В Сети опубликовали видеозапись с кадрами происшествия.