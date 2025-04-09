На востоке Москвы загорелось административное здание

Пожар вспыхнул в административном здании на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На Госпитальной площади горит помещение на седьмом этаже», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, из него вывели 29 человек. Спасённых пациентов и персонал разместили в другом здании.
В МЧС отметили, что пожарные уже ликвидировали открытое горение. Для тушения огня привлекли 92 специалиста и 24 единицы техники.
Напомним, 24 марта в центре Москвы произошёл пожар на крыше элитного жилого комплекса Rosa Rossa. В Сети опубликовали видеозапись с кадрами происшествия.