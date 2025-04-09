Доминиканский музыкант Рубби Перес погиб при обрушении крыши ночного клуба

По последним данным, в результате обрушения крыши ночного клуба погибли 79 человек, более 150 получили травмы и были госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трёхдневный национальный траур в связи с произошедшей трагедией.