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Доминиканский музыкант Рубби Перес погиб при обрушении крыши ночного клуба

Ранее сообщалось, что Рубби Перес был извлечён из-под завалов.

Источник: Аргументы и факты

В результате обрушения крыши здания в Санто-Доминго, где проходил концерт, погиб известный доминиканский исполнитель Рубби Перес. Об этом сообщила местная газета Listin diario.

По последним данным, в результате обрушения крыши ночного клуба погибли 79 человек, более 150 получили травмы и были госпитализированы. Поисково-спасательные работы продолжаются. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер объявил трёхдневный национальный траур в связи с произошедшей трагедией.

Ранее сообщалось, что известный доминиканский исполнитель меренге Рубби Перес был извлечён из-под завалов после обрушения крыши в одном из ночных клубов Санто-Доминго. Об этом сообщила его дочь Сулинка Перес.