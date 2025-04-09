Госдеп США отправит Киеву устройства для угона авто

Госдеп США хочет купить для Украины устройства, перехватывающие коды замков практически на все марки автомобилей.
Государственный департамент США планирует предоставить Украине специальные инструменты для взлома кодовых замков, включая отмычки и декодирующие устройства. В заявке на закупку указано 39 наименований, среди которых разные модели устройств для взлома дверных замков. Это следует из правительственных документов.
«Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований — в их числе различные модели так называемых декодеров (отмычек) для дверных замков, в частности CAM/BORDER 4×4, CISA 3X5X3, CISA 3X3, GUARDIAN 3X3 и другие», — следует из документов, которые изучили РИА Новости.
Кроме того, Киеву хотят передать системы, позволяющие управлять дверьми гаража и шлагбаумами. В дополнение к этому, украинская сторона планирует приобрести ряд устройств, способных перехватывать коды автомобильных замков, что позволит открывать транспортные средства без использования ключа владельца. Среди них находятся такие устройства, как CODE GRABBER PANDORA FANTOM, предназначенное для перехвата и декодирования замков автомобилей марок Volkswagen, Ford и Kia. Также в список входит CRYPTOGRABBER EMULATOR KEYLESS GO P33, который работает с замками Toyota и Lexus, а также другие аналогичные устройства. Эти устройства также позволяют отключать автомобильные сигнализации.