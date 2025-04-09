Госдеп США отправит Киеву устройства для угона авто

Кроме того, Киеву хотят передать системы, позволяющие управлять дверьми гаража и шлагбаумами. В дополнение к этому, украинская сторона планирует приобрести ряд устройств, способных перехватывать коды автомобильных замков, что позволит открывать транспортные средства без использования ключа владельца. Среди них находятся такие устройства, как CODE GRABBER PANDORA FANTOM, предназначенное для перехвата и декодирования замков автомобилей марок Volkswagen, Ford и Kia. Также в список входит CRYPTOGRABBER EMULATOR KEYLESS GO P33, который работает с замками Toyota и Lexus, а также другие аналогичные устройства. Эти устройства также позволяют отключать автомобильные сигнализации.