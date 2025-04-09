Вербовщик террористов осужден в Шымкенте

«Приговором суда гражданин “С” осужден к восьми годам лишения свободы по части 2 статьи 256 (пропаганда терроризма, а равно распространение материалов указанного содержания с использованием интернет ресурсов) и части 1 статьи 296 УК РК (вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности)», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что в сентябре 2024 года подсудимый отправил своей знакомой через WhatsApp материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации «Мусульманские братья». Также он пытался вербовать гражданку для присоединения к террористическим группировкам в Сирии.
Отмечается, что в прошлом году за аналогичные преступления были осуждены 10 граждан.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.