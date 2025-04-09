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Вербовщик террористов осужден в Шымкенте

Шымкент. 9 апреля. КазТАГ — В Шымкенте мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы за пропаганду идеологии террористической организации и вербовку через мессенджер WhatsApp*, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.

Источник: КазТАГ

«Приговором суда гражданин “С” осужден к восьми годам лишения свободы по части 2 статьи 256 (пропаганда терроризма, а равно распространение материалов указанного содержания с использованием интернет ресурсов) и части 1 статьи 296 УК РК (вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности)», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в сентябре 2024 года подсудимый отправил своей знакомой через WhatsApp материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации «Мусульманские братья». Также он пытался вербовать гражданку для присоединения к террористическим группировкам в Сирии.

Отмечается, что в прошлом году за аналогичные преступления были осуждены 10 граждан.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.