Вербовщик террористов осужден в Шымкенте

Выяснилось, что в сентябре 2024 года подсудимый отправил своей знакомой через WhatsApp материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации «Мусульманские братья». Также он пытался вербовать гражданку для присоединения к террористическим группировкам в Сирии.