В Великобритании владельца похоронного бюро обвинили в сокрытии 35 тел

Владельца похоронного бюро в британском городе Халл (графство Восточный райдинг Йоркшира, Англия) обвинили в сокрытии 35 тел и мошенничестве. Об этом пишет британская газета The Daily Star.
Речь идет о 47-летнем Роберте Буше. Следствие считает, что он в период с мая 2012 года по март 2024-го совершил противоправные действия, пострадавшими от которых стали 172 человека. Разбирательства начались после того, как в похоронном бюро мужчины обнаружили более 30 непогребенных останков — он говорил родственникам умерших, что их кремировали и захоронили, но на самом деле складировал тела в здании.
Издание отмечает, что мужчину арестовали, а вместе с ним 23-летнюю девушку и 55-летнюю женщину, однако последнюю в скором времени отпустили. Что касается девушки, ее степень участия в преступлениях не разглашается.
Следователи не стали раскрывать всех деталей по делу и попросили общественность воздержаться от распространения домыслов и комментариев, чтобы не навредить расследованию, добавляет The Daily Star.
К слову, ранее в США владельца похоронного бюро обвинили в краже 44 тел.