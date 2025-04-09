В Великобритании владельца похоронного бюро обвинили в сокрытии 35 тел

Речь идет о 47-летнем Роберте Буше. Следствие считает, что он в период с мая 2012 года по март 2024-го совершил противоправные действия, пострадавшими от которых стали 172 человека. Разбирательства начались после того, как в похоронном бюро мужчины обнаружили более 30 непогребенных останков — он говорил родственникам умерших, что их кремировали и захоронили, но на самом деле складировал тела в здании.