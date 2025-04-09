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В Великобритании владельца похоронного бюро обвинили в сокрытии 35 тел

Пострадавшими от неправомерных действий 47-летнего мужчины стали 172 человека.

Источник: Аргументы и факты

Владельца похоронного бюро в британском городе Халл (графство Восточный райдинг Йоркшира, Англия) обвинили в сокрытии 35 тел и мошенничестве. Об этом пишет британская газета The Daily Star.

Речь идет о 47-летнем Роберте Буше. Следствие считает, что он в период с мая 2012 года по март 2024-го совершил противоправные действия, пострадавшими от которых стали 172 человека. Разбирательства начались после того, как в похоронном бюро мужчины обнаружили более 30 непогребенных останков — он говорил родственникам умерших, что их кремировали и захоронили, но на самом деле складировал тела в здании.

Издание отмечает, что мужчину арестовали, а вместе с ним 23-летнюю девушку и 55-летнюю женщину, однако последнюю в скором времени отпустили. Что касается девушки, ее степень участия в преступлениях не разглашается.

Следователи не стали раскрывать всех деталей по делу и попросили общественность воздержаться от распространения домыслов и комментариев, чтобы не навредить расследованию, добавляет The Daily Star.

К слову, ранее в США владельца похоронного бюро обвинили в краже 44 тел.