Мысль пришла внезапно: парня задержали за поджог иномарки

Молодой человек, в 2021 году судимый за угон, гулял по Центральному району и из хулиганских побуждений поджег припаркованный автомобиль. Он проник в салон и использовал зажигалку, после чего скрылся. В результате возгорания огнем был поврежден салон транспортного средства.