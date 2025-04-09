Мысль пришла внезапно: парня задержали за поджог иномарки

Полиция задержала 20-летнего жителя Индустриального района, подозреваемого в умышленном поджоге микроавтобуса в центре города. Ущерб от его действий составил 1,25 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Молодой человек, в 2021 году судимый за угон, гулял по Центральному району и из хулиганских побуждений поджег припаркованный автомобиль. Он проник в салон и использовал зажигалку, после чего скрылся. В результате возгорания огнем был поврежден салон транспортного средства.
Заведено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания до решения суда о мере пресечения.
Ранее суд вынес приговор 35-летней местной жительнице Нанайского района, признанной виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть пассажира. Женщина получила два года условно с лишением водительских прав на три года.