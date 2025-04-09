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В Приморье мальчик выпал из окна четвертого этажа

В городе Арсеньев Приморского края 12-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Местным медикам удалось стабилизировать его состояние, сообщает Telegram-канал городской больницы.

Источник: РИА "Новости"

Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое. Однако у ребенка есть все шансы на выздоровление.

Вертолетом санитарной авиации подростка отправят во Владивосток для дальнейшего лечения. В столице края юному пациенту будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь.

Этим же бортом врачи отправят взрослого мужчину с переломом позвоночника, который также упал с высоты. Уже вторым бортом во Владивосток перевезут двух пациентов с инфарктом для получения лечения третьего уровня оказания медпомощи.