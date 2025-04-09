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Жительница Уссурийска украла деньги из кассы детского магазина

У женщины ранее уже была судимость.

Источник: PrimaMedia.ru

В Уссурийске женщина похитила деньги из магазина детских товаров. Информация об инциденте ранее появилась в социальных сетях, а затем с заявлением в полицию обратилась 49-летняя местная жительница, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя жительница Уссурийска. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции, где признала свою вину.

Выяснилось, что она зашла в магазин под видом покупателя. Убедившись, что продавца и других посетителей нет, она вытащила деньги из ящика стола, где хранилась выручка. Похищенную сумму — 17 000 рублей — она успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к другим имущественным преступлениям.