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Льготникам Башкирии раздают бесплатные земли для строительства дома

Бесплатные земли для строительства жилья раздают в Башкирии.

Жители Башкирии могут получить бесплатную землю под строительство дома. Об этом объявило министерство земельных и имущественных отношений республики. В ведомстве напомнили, что право на получение участков предоставляется гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В текущем распределении доступно 11 участков, расположенных в Иглинском районе — в селах Алаторка и Ауструм. Все выделяемые земли имеют целевое назначение для ИЖС.

Для отдельных категорий льготников предусмотрена альтернатива в виде денежной компенсации. Многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут выбрать вместо земельного надела единовременную выплату в 250 тысяч рублей. Особое право на бесплатное получение участков также закреплено за участниками специальной военной операции.

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