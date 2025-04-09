Льготникам Башкирии раздают бесплатные земли для строительства дома

Жители Башкирии могут получить бесплатную землю под строительство дома. Об этом объявило министерство земельных и имущественных отношений республики. В ведомстве напомнили, что право на получение участков предоставляется гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.