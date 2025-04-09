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В Башкирии плотник сорвался с 20-метровой высоты

В Башкирии плотник сорвался с 20-метровой высоты.

Источник: гострудинспекция в РБ

33-летний плотник упал с высоты в Стерлитамаке. Гострудинспекция в РБ начала расследование несчастного случая, в результате которого скончался работник ИП Кличев Р. Н. По данным ведомства, трагедия произошла 4 апреля на территории строящегося многоквартирного жилого дома по улице Нагуманова. При выполнении работ по демонтажу опалубки кровли бригадир плотников упал с высоты в 20 метров. С тяжёлой сочетанной травмой пострадавшего доставили в больницу Стерлитамака, где 8 апреля скончался.

В ходе расследования сотрудники гострудинспекции определят обстоятельства и причины случившегося.