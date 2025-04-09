В Полевском 41-летний мужчина ушел из больницы и пропал

В Полевском пропал 41-летний мужчина. Дениса Мальцева ищут с 4 апреля. В этот день он ушел из местной больницы, но домой, в село Мраморское так и не вернулся.
— Из-за особенностей здоровья Денис никогда самостоятельно не покидал село, не был один в большом городе, скорее всего, он просто не понимает, как ему вернуться домой, — рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
В выходные мужчину видели в микрорайоне Совхоз. Дальше его след теряется. В день пропажи мужчина был одет в резиновые сапоги, коричневые камуфляжные штаны и черную куртку.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Дениса, просьба сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8- 800−700−54−52 или по номеру 112.