Общение в сети обернулось для доверчивого мужчины потерей 9,2 миллиона рублей

Путешествие в Иркутск надолго запомнится жителю Якутии! Он приехал в город для покупки строительных материалов, а пока было свободное время, переписывался с незнакомкой в сети. Как стало известно КП-Иркутск, она и втянула его в многомиллионный обман, предложив заработать на инвестициях.
— Поверив женщине, он начала вкладывать свои накопления. Сначала суммы были небольшие, около восьми тысяч рублей. Однако позже аферистка предложила вносить еще больше для якобы большей прибыли, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.
Так мужчина решился на очень необдуманный поступок — отдать все свои сбережения! Получив желаемое, новая знакомая исчезла с его 9,2 миллионами рублей. При этом онлайн-кабинет мужчины мгновенно заблокировался. Сейчас следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала года от мошенников пострадали 410 жителей Иркутской области.