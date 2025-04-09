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Общение в сети обернулось для доверчивого мужчины потерей 9,2 миллиона рублей

В Иркутске мужчина отдал мошенникам 9,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Путешествие в Иркутск надолго запомнится жителю Якутии! Он приехал в город для покупки строительных материалов, а пока было свободное время, переписывался с незнакомкой в сети. Как стало известно КП-Иркутск, она и втянула его в многомиллионный обман, предложив заработать на инвестициях.

— Поверив женщине, он начала вкладывать свои накопления. Сначала суммы были небольшие, около восьми тысяч рублей. Однако позже аферистка предложила вносить еще больше для якобы большей прибыли, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Так мужчина решился на очень необдуманный поступок — отдать все свои сбережения! Получив желаемое, новая знакомая исчезла с его 9,2 миллионами рублей. При этом онлайн-кабинет мужчины мгновенно заблокировался. Сейчас следователи завели уголовное дело.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала года от мошенников пострадали 410 жителей Иркутской области.