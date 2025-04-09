Общение в сети обернулось для доверчивого мужчины потерей 9,2 миллиона рублей

Путешествие в Иркутск надолго запомнится жителю Якутии! Он приехал в город для покупки строительных материалов, а пока было свободное время, переписывался с незнакомкой в сети. Как стало известно КП-Иркутск, она и втянула его в многомиллионный обман, предложив заработать на инвестициях.