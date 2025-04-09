В Челябинской области зарегистрирован новый вид мошенничества

Троичанин должен был приобрести телефон и sim-карту, установить конкретный мессенджер, затем посредством демонстрации экрана зайти в приложение банка и оформить кредиты уже на свое имя. Звонившая настаивала на том, чтобы мужчина никому не сообщал о своих действиях.