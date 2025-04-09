В Челябинской области зарегистрирован новый вид мошенничества

История произошла в Троице. Там в полицию пришел 62-летний мужчины. Он заявил, что неизвестные под предлогом получения письма пытались выманить у него 2 млн 150 тыс. рублей.
Все началось со звонка от почтальона, которая под предлогом получения дубликата плохо читаемого письма от Госавтоинспекции попросила клиента продиктовать код из SMS.
Основным действующим лицом стала вторая женщина, которая в телефонном разговоре сообщила, что личный кабинет горожанина на портале «Госуслуги» взломан, кто-то оформил кредиты и пытается перевести деньги в иностранный фонд.
Троичанин должен был приобрести телефон и sim-карту, установить конкретный мессенджер, затем посредством демонстрации экрана зайти в приложение банка и оформить кредиты уже на свое имя. Звонившая настаивала на том, чтобы мужчина никому не сообщал о своих действиях.
«Под диктовку женщины троичанин подал заявку на оформление кредита на сумму 2 млн 150 тыс. рублей, взял отгул на работе, чтобы на следующий день продолжить разговор с собеседницей и выполнять дальнейшие ее указания», — рассказали в местной полиции.
На следующее утро, пока ждал звонка, мужчина стал сопоставлять все факты, оценивать свои действия, так и понял, что связался с мошенниками и обратился в полицию. Там завели уголовное дело.