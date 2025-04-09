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В Уфе мужчину осудили за смертельное избиение 11-летней давности

В Уфе суд вынес приговор мужчине по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление он совершил в 2014 году.

В мае 2014 года в больницу поступил сильно избитый 35-летний мужчина. Врачи боролись за его жизни почти месяц, но пациент скончался. Смерть наступила из-за осложнений после тупой травмы живота. Тогда следователям не удалось вычислить преступника, однако в 2024 году правоохранители вновь изучили материалы дела, опросили свидетелей и знакомых погибшего. В итоге они вышли на уфимца, с которым у погибшего случился конфликт.

По данным пресс-службы следкома Башкортостана, 11 лет назад потерпевший познакомился на улице с мужчиной и его приятельницей, новые знакомые решили выпить. Вскоре между мужчинами случился конфликт из ревности. Злоумышленник сильно избил оппонента, что и привело к трагедии.

Суд приговорил фигуранта к пяти годам и месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.