В Уфе мужчину осудили за смертельное избиение 11-летней давности

В мае 2014 года в больницу поступил сильно избитый 35-летний мужчина. Врачи боролись за его жизни почти месяц, но пациент скончался. Смерть наступила из-за осложнений после тупой травмы живота. Тогда следователям не удалось вычислить преступника, однако в 2024 году правоохранители вновь изучили материалы дела, опросили свидетелей и знакомых погибшего. В итоге они вышли на уфимца, с которым у погибшего случился конфликт.