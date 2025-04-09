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Экс-чиновник Минсельхоза стал фигурантом уголовного дела

Бывший чиновник Министерства сельского хозяйства подозревается в коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что Антикоррупционной службой по Астане расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора департамента Министерства сельского хозяйства по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

«Он подозревается в незаконном привлечении аффилированной компании к производству ремонта служебного транспорта, через которую обналичил и похитил бюджетные средства, что повлекло причинение ущерба государству в размере более 3 миллионов тенге», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.