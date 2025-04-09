В Башкирии 10-летний школьник заразился корью

В Башкирии выявили факт заболевания корью. Высоко заразную инфекцию диагностировали у 10-летнего школьника из Октябрьского. Об этом сообщили в городской больнице № 1.
По словам медиков, мальчику своевременно оказали всю необходимую помощь. Ребенок получает лечение в условиях стационара в Туймазах, а контактных лиц экстренно вакцинируют.
— В первые 72 часа были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия в контактных очагах, — пояснила врач-эпидемиолог медучреждения Нелли Мухаметова.
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