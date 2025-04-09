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В Уфе 6-летняя девочка попала под колеса «Лады Нивы»

В Уфе 6-летняя девочка попала под колеса «Лады Нивы».

Источник: ГАИ Уфы

Ребенок попал под колеса машины в Уфе. По информации пресс-службы ГАИ города, накануне вечером 68-летний водитель за рулем «Лады Нивы» ехал по улице Калинина в сторону улицы Александра Невского. Здесь он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В дорожной аварии 6-летняя девочка с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение. Медики оказали ей помощь и в сопровождении взрослых отпустили домой.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.