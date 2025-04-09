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Три человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Камышлове

Аварию спровоцировал молодой водитель со стажем вождения всего два месяца.

Источник: РИА "Новости"

Серьезная дорожная авария, в которой травмировались три человека, случилась вечером 8 апреля га улице Фарфористов в Камышлове. По данным свердловской ГИБДД, 20-летний водитель ВАЗ-2114 на небезопасной скорости не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Газель» под управлением 33-летнего водителя.

«В результате аварии пострадали три человека: две молодые женщины 1998 и 2004 годов рождения — пассажиры “Газели”, и пассажир “ВАЗа” — мужчина 2004 года рождения. Все они бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу Камышлова с различными травмами», — рассказали в Госавтоинспекции.

Полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ — житель Камышлова со стажем вождения всего два месяца, уже четырежды привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД. Молодой человек прошел медосвидетельствование на состояние опьянения — трезв. В отношении него составили несколько административных протоколов, в том числе за ремень безопасности, тонировку и эксплуатацию транспортного средства с техническими неисправностями.