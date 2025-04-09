Три человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Камышлове

Полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ — житель Камышлова со стажем вождения всего два месяца, уже четырежды привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД. Молодой человек прошел медосвидетельствование на состояние опьянения — трезв. В отношении него составили несколько административных протоколов, в том числе за ремень безопасности, тонировку и эксплуатацию транспортного средства с техническими неисправностями.