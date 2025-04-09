Полиция Уфы объявила в розыск «строительного» афериста

По предварительным данным следствия, схема обмана одинаковая. Потерпевшие планировали построить жилой дом и находили в интернете предложение, выгодно отличавшееся от других по стоимости. После звонка по указанному номеру клиентов приглашали в офис на улице Бакалинской для заключения договора. Доверившись менеджерам по продажам и риелторам, граждане передавали деньги. После сделки подрядчик начинал имитировать бурную деятельность: приглашал рабочих, закупал часть материалов для строительства дома. Но затем работа фактически прекращалась. По телефону подрядчик какое-то время называл клиентам новые сроки сдачи объекта, а потом и вовсе переставал выходить на связь.