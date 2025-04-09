Полиция нашла стрелявшего по автобусу челябинца и отобрала у него пистолет

В Челябинске полицейские выяснили, кто стрелял по автобусу № 9 на проспекте Победы.
Общественный транспорт попал под пули ночью 6 апреля. В салоне были пассажиры, но они не пострадали, хотя стекла автобуса треснули.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, стрелком оказался 19-летний челябинец. Он палил по окнам автобуса из пневматического пистолета (такие свободно продаются, получать разрешение для их покупки не нужно).
Нарушителя задержали и отвезли в отдел МВД.
— В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о квалификации деяния и принятии процессуального решения, — уточнили в полицейском главке. — Пневматический пистолет изъят.