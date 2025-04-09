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На Урале 16-летний студент отдал мошенникам 1,3 млн из семейного бюджета

Первокурсник по указанию лжесотрудников ФСБ провел «обыск» в собственной квартире и опустошил родительские счета.

Источник: Freepik

В Екатеринбурге 16-летний студент первого курса одного из колледжей потерял 1,3 миллиона рублей из семейного бюджета, став жертвой телефонного мошенничества. Парень по указанию лжесотрудников ФСБ провел «обыск» в собственной квартире и опустошил банковские счета родителей после звонка в менеджере от якобы заведующей колледжа, которая попросила продиктовать код из смс для подтверждения данных учащегося.

«После этого на телефон несовершеннолетнему посыпались звонки из “Центробанка” и “ФСБ” с угрозами привлечь родителей к уголовной ответственности за перевод денег запрещенным организациям», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Подростка заставили войти в банковские приложения матери и отца, оформить кредиты и «задекларировать» полученные средства. С заявлением в полицию обратилась мать подростка, заметившая сообщения об оформлении кредитов.

По факту мошеннических действий в полиции проводят проверку.