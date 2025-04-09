На Урале 16-летний студент отдал мошенникам 1,3 млн из семейного бюджета

В Екатеринбурге 16-летний студент первого курса одного из колледжей потерял 1,3 миллиона рублей из семейного бюджета, став жертвой телефонного мошенничества. Парень по указанию лжесотрудников ФСБ провел «обыск» в собственной квартире и опустошил банковские счета родителей после звонка в менеджере от якобы заведующей колледжа, которая попросила продиктовать код из смс для подтверждения данных учащегося.