В ФСБ рассказали о том, как СБУ вербовала несовершеннолетних диверсантов из Нижнего Тагила

Даже тех, кто отказался и пытался отговорить его от незаконной затеи. Их будут судить в любом случае за то, что не сообщили о готовившемся теракте. Ранее ЕАН писал, что в начале января сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле группу несовершеннолетних диверсантов, которые подожгли релейный шкаф на участке перегона Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги (юго-запад Свердловской области). В результате диверсии повреждено оборудование, которое обеспечивает бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов.