В ФСБ рассказали о том, как СБУ вербовала несовершеннолетних диверсантов из Нижнего Тагила

По данным канала, 15-летний Шахром искал работу, но не на сайтах с вакансиями, а в даркнете — там, где все анонимно. И нашел, только «работодателем» оказался куратор из СБУ. Сначала были простые задания за 3000 рублей — сфотографировать здания суда и полиции. Подросток тщательно отснял входы, выходы, окна, расположение камер. Все, что нужно для подготовки теракта. Получил деньги.
Потом были новые аналогичные задания, а позже парню предложили совершить теракт: поджечь релейные шкафы на железной дороге. Шахром испугался сам идти на преступление, поэтому решил перезаказать теракт и предложил совершить его своим друзьям: кто-то из них согласился, кто-то отказался. После задержания молодой человек пытался обелить себя в показаниях и в первую очередь сдал всех, кому написал.
Даже тех, кто отказался и пытался отговорить его от незаконной затеи. Их будут судить в любом случае за то, что не сообщили о готовившемся теракте. Ранее ЕАН писал, что в начале января сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле группу несовершеннолетних диверсантов, которые подожгли релейный шкаф на участке перегона Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги (юго-запад Свердловской области). В результате диверсии повреждено оборудование, которое обеспечивает бесперебойное и безопасное движение пассажирских и грузовых поездов.