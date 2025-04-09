В Башкирии 33-летний плотник погиб на рабочем месте

В Стерлитамаке произошел смертельный несчастный случай на территории строящегося дома. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.
По информации ведомства, 33-летний плотник выполнял демонтаж опалубку кровли и сорвался с 20-метровой высоты. Мужчину экстренно доставили в больницу города, однако спасти его не удалось.
Трудинспекция Башкирии начала проверку по факту гибели жителя Стерлитамака.
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