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В Башкирии 33-летний плотник погиб на рабочем месте

В Башкирии плотник сорвался с 20-метровой высоты.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел смертельный несчастный случай на территории строящегося дома. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, 33-летний плотник выполнял демонтаж опалубку кровли и сорвался с 20-метровой высоты. Мужчину экстренно доставили в больницу города, однако спасти его не удалось.

Трудинспекция Башкирии начала проверку по факту гибели жителя Стерлитамака.

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