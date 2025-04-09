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Годовалая девочка пролила на себя кипяток из термоса в квартире в Петербурге

Пострадавшего на юге Северной столицы младенца госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 апреля в Детскую больницу № 1 в Петербурге доставили годовалую девочку. У нее диагностировали термический ожог брюшной стенки и ног второй-третьей степени. У маленькой пациентки поражено 15 процентов тела. Об этом сообщило в АН «Оперативное прикрытие».

— По предварительной информации, происшествие, которое привело малышку на больничную койку, случилось днем ранее в квартире на Краснопутиловской улице. Ребенок по недосмотру пролил на себя кипяток из термоса, — уточнило агентство.

Журналисты добавили, что девочка воспитывается в семье мигрантов. На учете не состоит.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о случае на одном из аттракционов в Луге, где пострадала 11-летняя школьница. Она прыгала на батутной арене, однако в какой-то момент почувствовала боль. Уже в больнице у нее диагностировали закрытый перелом большеберцовой кости. Инцидент лег в основу уголовного дела.