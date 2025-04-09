Годовалая девочка пролила на себя кипяток из термоса в квартире в Петербурге

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о случае на одном из аттракционов в Луге, где пострадала 11-летняя школьница. Она прыгала на батутной арене, однако в какой-то момент почувствовала боль. Уже в больнице у нее диагностировали закрытый перелом большеберцовой кости. Инцидент лег в основу уголовного дела.