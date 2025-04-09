Микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Косшы

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 9 апреля 2025 года.
— Около 7 утра в отдел полиции города Косшы поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в жилом массиве «Лесная поляна» возле дома № 2, где, по предварительным данным, могли пострадать малолетние дети. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, возле одного из местных магазинов столкнулись маршрутный автобус марки «Ивеко» и микроавтобус марки «Тойота». После столкновения с «Ивеко» микроавтобус «Тойота» по инерции врезался в автобусный павильон.
Всего в микроавтобусе находились 10 детей, которых перевозили в детский сад. Семь из них, по сообщению полиции, были доставлены для обследования в больницу города Астаны.
— На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия для установления точных обстоятельств аварии и виновных лиц. После их завершения будут приняты все соответствующие меры, — добавили в ведомстве.