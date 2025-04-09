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Микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП в Косшы

Из 10 детей, находившихся в микроавтобусе, семеро были доставлены в больницу города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: ДП Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 9 апреля 2025 года.

— Около 7 утра в отдел полиции города Косшы поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в жилом массиве «Лесная поляна» возле дома № 2, где, по предварительным данным, могли пострадать малолетние дети. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, возле одного из местных магазинов столкнулись маршрутный автобус марки «Ивеко» и микроавтобус марки «Тойота». После столкновения с «Ивеко» микроавтобус «Тойота» по инерции врезался в автобусный павильон.

Всего в микроавтобусе находились 10 детей, которых перевозили в детский сад. Семь из них, по сообщению полиции, были доставлены для обследования в больницу города Астаны.

— На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия для установления точных обстоятельств аварии и виновных лиц. После их завершения будут приняты все соответствующие меры, — добавили в ведомстве.